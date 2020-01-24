موت سريري لرضيع من شقيب السلام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي رضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا، من قرية شقيب السلام في النقب، جنوبي البلاد، على ما يبدو سريريا صباح اليوم، الجمعة.

وقام والد الرضيع بنقله إلى عيادة محلية، إذ كان بدون نبض وفاقدًا للوعي.

وجرى استدعاء طاقم الإسعاف في القرية إلى العيادة، وقدم العلاج الطبي له، وحاول إنعاشه، لكن كل المحاولات فشلت وأقر وفاة الرضيع.

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الموت السريري

قال أطباء إن الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. وطبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.

وبمعنى أوضح فإن الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية.