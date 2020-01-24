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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أصحاب المصلحة في الصومال لمناقشة الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يناير 2020
التقى السياسيون الصوماليون ومسؤولو الانتخابات والمجتمعات المدنية وممثلو مجموعات الأقليات في مقديشو لمناقشة تمثيل ومشاركة النساء والشباب ومجتمعات الأقليات في الانتخابات الوطنية 2020/21.
تم تنظيم اجتماع مجلس المدينة ، وهو الرابع الذي سيعقد في مقديشو ، من قبل ممثلين صوماليين من غير الدولة ، والمعهد الصومالي للإدارة العامة والإدارة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم).
متحدثاً في افتتاح حلقة نقاش ، دعا نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ، سيمون مولونجو ، إلى حملة توعية واسعة النطاق ، لرفع مستوى الوعي بين السكان ، حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
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