اتحاد الكرة يؤمن مباراة ودية لاسود الرافدين قبل نافذة تصفيات المونديال

وتنطلق النافذة الثالثة للتصفيات خلال شهر آذار المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم وقع عقد إقامة مباراة ودية امام فيتنام تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة".



واوضح أن "المباراة ستقام على ارض فيتنام في الـ26 من شهر آذار المقبل، أي قبل 5 ايام من مواجهة هونغ كونغ في التصفيات والتي ستقام على ارض الأخير في الـ31 من الشهر ذاته".

تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن البحرين و5 نقاط عن إيران.