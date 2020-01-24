رئيس الجمهورية: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، أن العراقيين مصرين على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، وذلك في تعليق له على المظاهرات التي شهدتها بغداد اليوم والمنددة بالوجود الامريكي. وقال صالح، في تغريدة له على موقع تويتر، إن "العراقيين مصرين على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات و الإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن و سلام مع جيرانه".



وارفق صالح تغريدته، بصورة للتظاهرات "المليونية" التي شهدتها بغداد اليوم.



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