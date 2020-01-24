الخزعلي: الى ترامب الاحمق اذا لم تخرج بإرادتك فستخرج رغماً عن انفك

قدم أمين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، شكره الى السيد مقتدى الصدر والى المشاركين في التظاهرة "المليونية" المناهضة للوجود الامريكي في البلاد، فيما وصف الرئيس الامريكي ترامب بـ"الاحمق"، متوعدا باخراج القوات الامريكية من العراق "رغماً عن انفه". وتنشر الخليج 365 ادناه نسخة من بيان امين عام حركة عصائب اهل الحق بحسب ماصدر عن مكتبه الاعلامي .

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