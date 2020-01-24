المرجعية الدينية تحذر الفرقاء العراقيين من 'المخاطر التي تحيط بالبلد'

انتقدت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، تأخر ملف تشكيل الحكومة المقبلة، محذرة الفرقاء العراقيين من "المخاطر التي تحيط بالبلد".

وقال معتمد المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية إنّ "تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلاً عن المدة المحددة لها دستورياً، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير اليها من قبل، فانّه خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة".



وأضاف، أنّ "المرجعية الدينية تدعو مرة أخرى جميع الفرقاء العراقيين الى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً، والله ولي التوفيق".