مرجعية النجف تؤكد على تلبية الاصلاحات التي يطالب بها الشعب وتحذر من المماطلة

أكد المرجعية الدينية العليا في النجف، الجمعة، على تلبية الاصلاحات التي يطالب بها الشعب، مشيرة الى أن المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلاّ الى مزيد من معاناة المواطنين واطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد. وقال معتمد المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية، إن "المرجعية الدينية تؤكد ايضاً على ضرورة تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدّم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات".



وأضاف الصافي، أن المرجعية، "ترى ان المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلاّ الى مزيد من معاناة المواطنين واطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد".

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