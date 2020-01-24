مشاهد من التظاهرات المناهضة للوجود الأميركي

وثقت عدسة الخليج 365 ، مشاهد من التظاهرات المليونية التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد، والمناهضة للوجود الاميركي على الاراضي العراقية، والتي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ورصدت العدسة مشاهد تبين قيام القوات الأمنية بمهامها بحماية المتظاهرين، وايضا حضور لاطفال ونساء، فضلا عن رفض المتظاهرين الوجود الاميركي بالعراق والذي تمثل بعدة مشاهد منها عدد من الصور للرئيس الاميركي دونالد ترامب ملتف حول رقبته حبل المشتقة.



وفي ادناه مجموعة من تلك المشاهد بعدسة مصور الخليج 365 علي جاسم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.