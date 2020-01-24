الكويت تستدعي سفير إيران احتجاجا على تصريحات لقائد بالحرس الثوري

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري والذي ذكر فيها أن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وخلال اجتماع السفير الإيراني مع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، أعرب الأخير عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات.

وطالب الجار الله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

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تلقى أقارب وعائلات قوات أمريكية في الكويت رسائل تهديدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من موالين لإيران؛ تطالبهم بمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى بلادهم.

ووفق موقع "مليتاري تايمز" فإن أهالي وأقارب فرقة المظلات الأمريكية "82" المتواجدة بالكويت تلقوا رسائل تهديدية من أشخاص موالين لإيران من بينها "عودوا إلى بلادكم".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الفرقة، مايك بيرنز، قوله إن بعض العائلات أبلغت عن حالات تلقت فيها اتصالات غير مرغوبة مع بعض رسائل التهديد.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

وتوجد قوات أمربكية في العديد من دول المنطقة بينها العراق والكويت، وبين الحين والآخر تطالب إيران الولايات المتحدة بخروج قواتها من المنطقة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.