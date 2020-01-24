محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، استئنافا قدمه الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي المعروف بشيخ الأسرى الفلسطينيين (81 عاما) ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية، ولجنة إطلاق السّراح، القاضي برفض الإفراج المبكر عنه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية ادّعت أن قرار المحكمة المركزية يختلف عن الشروط التي يفرضها القانون للمثول أمام لجنة إطلاق السّراح".

وأضافت أن القضية لا ترقى إلى مسألة قانونية مبدئية تسمح بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية".

وندد حازم الشوبكي، نجل الأسير بتعنت الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في رفض الإفراج عن والده رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية، وإمضاء أكثر من ثلثي مدة اعتقاله.



وذكر الشوبكي لـ"العين الإخبارية"، أن "سياسة إسرائيل لا تسمح بالإفراج عن أسير مثل والدي دون مساومة السلطة لتقديم تنازلات".

وأردف: "نحن لن نيأس بعد قرار المحكمة بل سيزيدنا القرار إصرارا على مواصلة نضالنا حتى تأمين الإفراج عن شيخ مسن".





Advertisements

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية سترفع ملف والده لمحكمة الجنايات الدولية وهناك مراسلات لجهات دولية عديدة حول الظلم الذي يتعرض له في السجن".

وكانت المحكمة المركزية أصدرت قراراً بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي (81 عاما) الذي تقدّم به بزعم "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم".

وإثر هذا القرار تقدم محامي هيئة الأسرى باستئناف بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، علماً أنها كانت رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

والأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، كان المسؤول المالي السابق في جهاز الأمن العام الفلسطيني، والمستشار المالي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، ويحمل رتبة لواء في السلطة الفلسطينية، وزجت به في الأسر حتى بات أكبر الأسرى الفلسطينيين تقدما في السن.

وهو من مواليد يناير/كانون الثاني 1940، ومتزوج ولديه 6 أبناء أكبرهم حازم.

وخضع الشوبكي فور اعتقاله للتحقيق بشأن ما عرف بسفينة الأسلحة (كارين إيه) التي اعترضتها إسرائيل في يناير/كانون الثاني عام 2002 في البحر الأحمر، حيث اتهم بتمويلها.



ويقول نجل الأسير إن والده هو أكبر الأسرى سنا، وتقدمه في العمر يزيد من معاناته خاصة مع الأمراض التي يعانيها.

وقال الشوبكي في آخر زيارة له: إنه "لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة".