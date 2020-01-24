الرئيس عون استقبل سفير ايطاليا وتلقى دعوة من قنصل ألبانيا للمشاركة في مؤتمر بروكسيل

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، سفير ​ايطاليا​ ​ماسيمو ماروتي​ في زيارة وداعيّة لمناسبة انتهاء مهامه في ​لبنان​، ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية الايطالية، كما التقى قنصل ألبانيا في لبنان مارك غريّب وتسلّم منه دعوة من رئيس وزراء ألبانيا للمشاركة في مؤتمر بروكسيل لمساعدة ألبانيا بعد الزلزال الذي ضربها.

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