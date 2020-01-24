السنيورة: الحكومة هي الآن حكومة اللون الواحد وقد تمكن حزب الله من أن يمدّ نفوذه وسلطته وسيطرته

اعتبر رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ إنّ هذه الحكومة هي الآن حكومة اللون الواحد، فلقد أصبح ​حزب الله​ الآن صاحب ​السلطة​ الأكبر الموجودة الآن في ​لبنان​. إذ تمكن حزب الله من أن يمدّ نفوذه وسلطته وسيطرته، وهي لم تعد قاصرة فقط على ​رئاسة الجمهورية​ ورئاسة ​المجلس النيابي​، بل أصبحت تمتد أيضاً لتشمل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.

واشار السنيورة في حديث تلفزيوني، الى انه "حصلت ملابسات كثيرة خلال عملية التأليف تذكرنا بالملابسات التي سبقت تكليف دولة الرئيس ​حسان دياب​ ب​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​. ومن هذه الملابسات الجديدة، تخلّي الرئيس المكلّف عن المبادئ التي نادى بها منذ البداية، وهي حكومة من الاختصاصيين المستقلين".

أضاف السنيورة: "فإنّ المفارقة الشديدة تتعلق بالوزراء الاختصاصيين. فالوعد بتوزير الاختصاصيين لم يكن صحيحاً وهو لم يحترم، حيث أنّ قسماً من أولئك الاختصاصيين أصبحوا وحسب التشكيلة التي أعلن عنها يتولون حقائب من غير اختصاصهم".