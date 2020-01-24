فهمي من بعبدا: قوى الامن تقوم بواجباتها وسوف تحمي المواطنين والاملاك العامة

لفت وزير الداخلية العميد محمد فهمي في تصريح من قصر بعبدا اثر لقائه الرئيس ميشال عون إلى انه "زرت فخامة الرئيس وشكرته على الثقة التي منحني اياها ورئيس ​مجلس الوزراء​ وعرضت معه الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات التي تتخذها ​القوى الامنية​ في سبيل المحافظة على الامن والاستقرار".

وأضاف "اطلعت فخامته على التوجيهات العامة التي اعطيت للأجهزة الامنية في ما خص تعاطيها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في اماكن التظاهر سواء في بيروت او في المناطق اللبنانية الاخرى".

ولفت إلى انه "اكدت لفخامته على ان قوى الامن الداخلي تقوم بواجباتها وفق الاصول المحددة بالقوانين وسوف تحمي الاملاك العامة والخاصة ولن تعتدي على احد وسوف تؤمن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة بالدستور".