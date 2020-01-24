جابر: الخطأ الكبير الذي ارتكب في الماضي أننا دولة حطمت المؤسسات وألغت القوانين

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر على أنه "يجب على الحكومة أن تعد خطة انقاذ فيها أفكار جديدة، خصصوا وأن الأفكار السابقة وطريقة العمل التي تم إتباعها لسنوات أدت الى إفلاس البلد. لذلك يجب أن يكون هناك مقاربة مختلفة"، مؤكدا أن "وزير المالية غازي وزني واع لهذا الأمر وهناك طريقة وحيدة للمعالجة وهي اعداد خطة إنقاذية تساعد لبنان على الخروج من الأزمة المستفحلة".
ولفت جابر في حديث تلفزيوني الى أنه "يجب على الحكومة أن تنشئ فريق اقتصادي لمساعدة ووزارة المال على اعداد الخطة المناسبة، وكل ما يحكى يكون من ضمن هذه الخطة"، مشيرا الى أن تخفيض سعر الدولار يكون بمعالجة اقتصادية مالية. فنحن أزمة مصرفية ومالية واقتصادية وأزمة عملة وجميع هذه الازمات مرتبطة ببعضها البعض".
ورأى أنه "في هذه الحكومة هناك 3 وزارات تحت المجهر وأولها وزراة المال، ثانيها وزارة الطاقة وثالثها وزارة الإتصالات التي نم نهبها"، معتبرا أن "الخطأ الكبير الذي ارتكب في الماضي أننا دولة حطمت المؤسسات وألغت القوانين، لذلك يجب أن يرافق لخطة الانقاذية خطوات اصلاحية حقيقية".
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