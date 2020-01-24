جابر: الخطأ الكبير الذي ارتكب في الماضي أننا دولة حطمت المؤسسات وألغت القوانين

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ على أنه "يجب على ​الحكومة​ أن تعد خطة انقاذ فيها أفكار جديدة، خصصوا وأن الأفكار السابقة وطريقة العمل التي تم إتباعها لسنوات أدت الى إفلاس البلد. لذلك يجب أن يكون هناك مقاربة مختلفة"، مؤكدا أن "​وزير المالية​ ​غازي وزني​ واع لهذا الأمر وهناك طريقة وحيدة للمعالجة وهي اعداد خطة إنقاذية تساعد ​لبنان​ على الخروج من ​الأزمة​ المستفحلة".

ولفت جابر في حديث تلفزيوني الى أنه "يجب على الحكومة أن تنشئ فريق اقتصادي لمساعدة و​وزارة المال​ على اعداد الخطة المناسبة، وكل ما يحكى يكون من ضمن هذه الخطة"، مشيرا الى أن تخفيض ​سعر الدولار​ يكون بمعالجة اقتصادية مالية. فنحن أزمة مصرفية ومالية واقتصادية وأزمة عملة وجميع هذه الازمات مرتبطة ببعضها البعض".

ورأى أنه "في هذه الحكومة هناك 3 وزارات تحت المجهر وأولها وزراة المال، ثانيها ​وزارة الطاقة​ وثالثها ​وزارة الإتصالات​ التي نم نهبها"، معتبرا أن "الخطأ الكبير الذي ارتكب في الماضي أننا دولة حطمت المؤسسات وألغت القوانين، لذلك يجب أن يرافق لخطة الانقاذية خطوات اصلاحية حقيقية".