قزي: اذا تمكنت هذه الحكومة من احضار المساعدات للبنان أكون مجرما اذا عارضتها

أكد الوزير السابق سجعان قزي أن "هذه الحكومة لا تمثلني واضا ضدها، ولكن رغم معارضتي لها اذا تمكنت هذه الحكومة من اعطائي الادلة والبراهين على انها قادرة وفاعلة، وستتمكن من احضار المليارات لأن لبنان بحاجة على الاقل الى 12 مليار دولار غير الـ 5 مليار الذين تحدث عنهم وزير المال غازي وزني"، مشدداً على "اننا نحتاج حوالي 12 مليار الموعود بهم لبنان من مؤتمر سيدر".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قزي أنه "اذا كانت الحكومة قادرة على المجيء بهذه المساعدات أكون مجرما اذا عارضتها"، لافتاً الى أن "أموال سيدر متوفرة ولكن سيدر غير متوفر، فهنا هناك هيكلية جديدة غير مؤتمر سيدر، والاميركيين هم يريدون ان يكونوا عرابي مشروع المساعدات وليس الفرنسيين وهنا ولد تنافس بالعلاقات بين فرنسا واميركا وتمايز بالموقف بين الفرنسيين والاميركيين".
وأشار الى أن "الاميركيين كانوا مع عزل حزب الله بينما الفرنسيين لم يكونوا مع ذلك لانه لا يمكن عزل أي احد في هذه الاثناء"، موضحا أن "تجربة العزل في لبنان منذ ال 75 حتى اليوم كانت مفيدة للمعزول ومضرة بالامن".
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