تسليم وتسلّم في وزارة المهجرين بين عطالله وشريم

حصل تسليم وتسلّم في ​وزارة المهجرين​ بين الوزير السابق ​غسان عطالله​ والوزيرة ​الجديدة​ ​غادة شريم​ ​​​​.

ولفت الوزير السابق عطالله خلال مراسم التسليم والتسلّم، إلى انه "قمنا بمخاض سريع وصعب لاغلاق الوزارة"، مشيرا إلى ان "خياري كان هو ان هذه الوزارة لا بد أن تقفل ويجب ان تقفل". وأضاف "أعتقد ان الوزيرة شريم سيتكون أنشط مني وستعمل على اقفال الوزارة، أمامها عمل شاق لكنها ستتمتع انها تقدم خدمة لأشخاص انتظروا لـ27 سنة".

وشدد على انه "قمنا بواجباتنا ولا أعتبر انني قمت بأي انجاز، بل أنا وزير قمت بمجهود معين لاعطاء صورة جديدة عن الوزارة وهذا كان واجبي".

من جهتها، شكرت شريم الوزير السابق على جهوده، لافتة إلى انه "نحن نؤمن ان الحكم استمرارية، وأتمنى ان أكون آخر وزيرة مهجرين، وأن نعطي لكل صاحب حقه". وشددت على انه "مستعدون للعمل بسرعة دون تسرع ولدي إيمان بالموظفين في الوزارة ونأمل ان نشكل فريق عمل متجانس وفعال".