حصل اشكال امام مبنى ​مجلس الجنوب​ خلال ​تظاهرة​ للحراك وقد تحدثت معلومات عن سقوط جرحى، وقد طالب المتظاهرون القوى الامنية بتوفير الحماية لهم. وفي وقت لاحق، وصل الجيش الى المكان وعمل على ضبط الوضع.

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