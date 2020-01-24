رودز فور لايف تخرّج 105 عسكريين من اللواء الثامِن في الجيش

خرّجت جمعية "رودز فور لايف" 105 عسكريين من ​اللواء​ الثامِن في الجيش ال​لبنان​ي في السعديّات على برنامج "أوقِف النزيف" الذي توفره الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للجراحين في ​شيكاغو​ فرع لبنان.

كذلك تمّ تخريج 16 طبيب طوارئ و15 ممرضاً وممرضة على الدورات التخصصية بإنقاذ ذَوي الإصابات البالغَة تسلّموا شهاداتهم في المركز الطبي للجامعة الأميركية في ​بيروت​ وذلك بشراكَة إستراتيجيَّة مَع فرنسبنك وبنك عوده.

وأكدت رئيسة "رودز فور لايف" زينة القصّار قاسم خلال تسليم الشهادات التزام الجمعية تعزيز قدرات الإنقاذ في لبنان "لإيمانها بولادة جديدة للبنان". وأضافت : "إن التزامنا مع الجسمين الطبي والتمريضي يوازيه التزامٌ أخلاقيٌ ووطنيٌ مع ​المؤسسة العسكرية​ التي نوفّر لها أحدث تقنيات إيقاف النزيف خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها يومياً".