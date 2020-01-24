رودز فور لايف تخرّج 105 عسكريين من اللواء الثامِن في الجيش

خرّجت جمعية "رودز فور لايف" 105 عسكريين من اللواء الثامِن في الجيش اللبناني في السعديّات على برنامج "أوقِف النزيف" الذي توفره الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للجراحين في شيكاغو فرع لبنان.
كذلك تمّ تخريج 16 طبيب طوارئ و15 ممرضاً وممرضة على الدورات التخصصية بإنقاذ ذَوي الإصابات البالغَة تسلّموا شهاداتهم في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت وذلك بشراكَة إستراتيجيَّة مَع فرنسبنك وبنك عوده.
وأكدت رئيسة "رودز فور لايف" زينة القصّار قاسم خلال تسليم الشهادات التزام الجمعية تعزيز قدرات الإنقاذ في لبنان "لإيمانها بولادة جديدة للبنان". وأضافت : "إن التزامنا مع الجسمين الطبي والتمريضي يوازيه التزامٌ أخلاقيٌ ووطنيٌ مع المؤسسة العسكرية التي نوفّر لها أحدث تقنيات إيقاف النزيف خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها يومياً".
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