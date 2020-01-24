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الكشف عن سبب عدم حضور أردوغان لمأدبة عشاء "مؤتمر برلين"!

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دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

كشفت وسائل إعلام تركية، استنادا إلى شهادة صحفيين وصفوا بأنهم مقربون من دوائر صنع القرار، سبب مغادرة أردوغان برلين على عجل وعدم حضوره مأدبة العشاء للمشاركين في مؤتمر برلين.

تصفح أيضا.. شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

من DW 

أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

وأفاد هؤلاء الصحفيون بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر برلين فور انتهاء مؤتمر القمة الدولي (مؤتمر برلين) حول ليبيا ولم يحضر مأدبة العشاء التي أقامتها المستشارة أنغيلا ميركل، بسبب وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يوصف في تركيا بـ"اللواء الليبي المتقاعد".

ردود الفعل في ليبيا حول مؤتمر برلين
مقدم بواسطة: DW

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يذكر أن أردوغان  كان قد غادر برلين على عجل عائدا إلى بلاده، قبل انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك.

وكانت ألمانيا استضافت قمة دولية حول ليبيا الأحد الماضي شاركت فيها 12 دولة منها، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والجزائر وتركيا.

وحضر هذه القمة من الجانب الليبي ممثلان لطرفي النزاع وهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لكنهما لم يشاركا في اجتماعات المؤتمر الرسمية.

المصدر: ترك برس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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