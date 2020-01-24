دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يستهدف الفوز ضد اتحاد العاصمة لبلوغ ربع النهائي

يستقبل، مساء اليوم الجمعة، فريق الوداد الرياضي ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب خامس جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الفريق الأحمر عن الخروج بنقاط المباراة كاملة ضد منافسه الجزائري، من أجل بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية، ومرافقة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المؤهل سلفا عن هذه المجموعة.

ويمثل لقاء اليوم، الظهور الأول للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر مع بطل المغرب، الذي تعاقد معه خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

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وأكد دوسابر خلال الندوة الصحافية الخاصة بالمباراة، أمس الخميس، أن مواجهة اتحاد العاصمة لن تكون سهلة، خاصة أن هذا الأخير ليس لديه ما يخسره، وسيلعب الكل للكل.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوداد عازم على حسم اللقاء لصالحه، وضمان التأهل إلى الدور القادم، قبل المباراة الأخيرة، التي ستجمعه، نهاية الأسبوع القادم، بمضيفه ماميلودي صن داونز.

ويحتل ممثل كرة القدم الوطنية، وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفا بـ4 نقاط عن صن داونز المتصدر، بينما يأتي اتحاد العاصمة ثالثا بنقطتين، متقدما بفارق الأهداف عن بيترو أتليتيكو الأنغولي، صاحب المركز الأخير.