المغرب يحتل الوجهة الثانية المفضلة للسياح الإسبان

كشفت شركة FORWARDKEYS، المكلفة بتحليل قدرة الطيران العالمية وعملية البحث عن الرحلات، أن المغرب احتل، السنة الماضية، الوجهة الثانية المفضلة لدى المسافرين الإسبان المستقلين، والمجموعات الصغيرة.

وأوضحت البيانات، التي نشرتها الشركة الإسبانية لهذه السنة بخصوص الرحلات العالمية، أن الوجهة الأكثر شعبية، المفضلة لدى الإسبان، عام 2019، هي أمريكا بنسبة 26 في المائة من عملية البحث عن الرحلات، وكذلك عملية الحجز، والإقلاع من إسبانيا، يليها المغرب بنسبة 7 في المائة، ثم المكسيك بنسبة 5،3 في المائة، والتايلاند بنسبة 5 في المائة، فيما بلغت حصة المسافرين الإسبان المتوجهين إلى الأرجنتين 4،3 في المائة، ثم اليابان 3 في المائة.

وأظهر التصنيف، الذي أنجزته الشركة نفسها، أن منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا عرفتا أكبر نمو على مستوى عدد الزوار، القادمين إليهما من إسبانيا في عام 2019 بزيادة 3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وعززت قطر موقعها كواحدة من المراكز الرائدة لربط إسبانيا بآسيا، وأفريقيا، ثم أوقيانوسيا، حيث تم فتح طريق بشكل خاص بين ملقة، والدوحة على الخطوط الجوية القطرية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بنسبة 75 في المائة، بعد زيادة السعة بنسبة 85 في المائة.