المغنسيوم يؤثر على المناعة ويقلل من الاكتئاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثبت علماء بكلية الطب في جامعة 9 أيلول بولاية إزمير التركية، من خلال دراسات أجروها على حيوانات التجارب، فاعلية سترات المغنسيوم في تخفيف الألم عبر موازنة الجهاز المناعي.

وبدأت البروفيسورة نازان أويصال هارزادن، وفريقها، إجراء أبحاث علمية بهدف توضيح العلاقة بين الشعور بالألم والمغنيسيوم، الذي يعد ضروريا من أجل نظام الطاقة داخل الجسم وحركة العضلات.

وثبت عبر التجارب التي أجريت في مختبر الجامعة، أن الحيوانات تشعر بالألم بنسبة أقل عند إعطائها سترات المغنيسيوم عن طريق الفم.

وفي حوار مع وكالة الأناضول، أعربت هارزادن، عضوة هيئة التدريس بقسم علم وظائف الأعضاء بالجامعة، عن ثقتها بأن المغنيسيوم سيكون مفيدا في تخفيف الألم لدى الإنسان، خاصة بعد العمليات الجراحية.

وقالت إنه لم يتم إجراء دراسات مماثلة من قبل حول تأثير مكملات المغنيسيوم المعطى عن طريق الفم.

وأشارت إلى وجود معطيات حول تأثير المغنيسيوم الذي يحقن في الوريد أثناء العمليات الجراحية، في السيطرة على الألم بعدها، إلا أن هذه الطريقة غير مرجحة كثيرا بسبب آثارها الجانبية مثل التسبب في خفض ضغط الدم.

وأضافت هارزادن أن المغنيسيوم لا يخفف الآلام فقط، بل يساعد أيضا على موازنة الجهاز المناعي.

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ولفتت إلى أن إعطاء المريض المغنيسيوم عن طريق الفم قبل إجراء العملية الجراحية بثلاث أو أربع ساعات، سيؤدي إلى تقليل شعوره بالألم بعدها، كما سيساهم في تعافيه بصورة أسرع.

وأوضحت أن سترات المغنيسيوم يمكن أن تستخدم في كل حالات تحفيف الألم، وليس فقط قبل العمليات الجراحية، وأن الدراسة التي قاموا بها أثبتت قدرة سترات المغنيسيوم على تخفيف الألم بنسبة الثلث، من خلال موازنة الجهاز المناعي بالجسم.

وتابعت "نعلم أن بعض الأدوية الأخرى مثل المورفين تستخدم لتخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية، إلا أن استخدامها يمكن أن يتسبب في أضرار جانبية، مثل انخفاض ضغط الدم، وانخفاض نشاط الأمعاء. لذلك أعتقد أن استخدام سترات المغنيسيوم في تخفيف الآلام سيفيد الأطباء كثيرا".

وبينت هارزادن أن المرضى لا يأكلون الطعام قبل العمليات الجراحية، ولذلك يمكنهم تناول المغنيسيوم مكملا غذائيا عن طريق الفم لتخفيف الألم، مضيفة أن نتائج الدراسة سيتم إعلانها، عبر نشرها في المجلات العلمية الدولية المحكمة.

ـ تأثير المغنيسيوم في الحد من الاكتئاب

وسبق أن أجرت هارزادن وفريقها، دراسات على حيوانات التجارب بمركبات "مالات المغنيسيوم" و"المغنيسيوم تورات".

وأفادت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Biological Trace Element Research"، أن المغنيسيوم يفيد في تقليل الشعور بالقلق، والحد من احتمال الإصابة بالاكتئاب.