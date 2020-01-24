الصومال يستهدف مليار دولار أمريكي لخطة العمل الإنساني لعام 2020

الجمعة 24 يناير 2020

يستهدف الصومال جمع مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ودعم سبل العيش لثلاثة ملايين شخص.



تتعاون الحكومة الصومالية من خلال وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث مع الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في خطة الاستجابة الإنسانية في الصومال لعام 2020 والتي تم إطلاقها يوم الأربعاء في مقديشو.

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تستهدف خطة العمل 1.7 مليون شخص نزحوا بسبب الصراع وانعدام الأمن وعمليات الإخلاء القسري والجفاف والفيضانات.

معدلات سوء التغذية الحاد الوخيمة بين الأطفال مرتفعة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد العالمي في بعض المناطق بنسبة تزيد عن 20 في المائة.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال إن الأمم المتحدة وشركائها يعملون على ضمان أن تكمل المساعدات الطارئة والإنمائية بعضها البعض تمشيا مع خطة التنمية الحكومية من أجل تحقيق الانتعاش طويل الأجل والمرونة ".