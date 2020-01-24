الحكومة السودانية توقع اتفاق سلام نهائيا مع الحركة الشعبية الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الحكومة الانتقالية، ظهر الجمعة، مع "الحركة الشعبية - شمال" برئاسة مالك عقار التي كانت تقاتل نظام المخلوع البشير بولاية النيل الأزرق، اتفاق سلام شامل نهائيا بمقر مفاوضات الفرقاء السودانيين في جوبا.
وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- إن الاتفاق تتويج لإرادة سياسية تمتع بها الفرقاء السودانيون، مشيراً إلى أنه مكسب كبير ويحفز المسارات الأخرى من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل.
وأضاف قلواك أن الاتفاق الشامل ناقش القضايا السياسية والسلطة والترتيبات الأمنية، بجانب القضية الأساسية التي تتعلق بالملف الإنساني والمساعدات.
وأشار إلى أن التوقيع سيتم بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، لافتا إلى أنه عقب التوقيع ستتبقى خطوة تنفيذ الاتفاق على الأرض.
ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
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