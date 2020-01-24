وسط التوتر مع واشنطن.. تعيين ضابط سابق وزيرا لخارجية كوريا الشمالية

كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، عن تعيين ضابط سابق في الجيش يدعى ري سون جوون، لديه خبرة دبلوماسية محدودة وزيرا للخارجية.

وتزايدت التكهنات بأن وزير الخارجية السابق ري يونج هو قد تم استبداله بالضابط ري سون في إطار تغييرات كبيرة خلال محادثات الملف النووي المتعثرة مع واشنطن.

وشارك ري سون في حفل استقبال لمبعوثين أجانب بصفته كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، مؤكدا تعيينه.

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وقالت وسائل الإعلام: "حضر وزير خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية ومسؤولون آخرين من الوزارة".

ويرى محللون أن تعيين ري سون قد يعد مؤشرا إلى أن كوريا الشمالية ستتخذ نهجا أكثر تشددا مع الولايات المتحدة، بما يتوافق مع تخلي بيونج يانج عن وقف التجارب الصاروخية والنووية في وقت سابق هذا العام، بعد عدم استجابة واشنطن لمهلة حددتها بيونج يانج في 2019 لاستئناف المحادثات النووية.

والمحادثات بين بيونج يانج وواشنطن متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونج يانج أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ورجعت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تعود إلى المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.