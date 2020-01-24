ضمن هجمات "تدفيع الثمن".. مستوطنون يضرمون النار بمسجد في القدس

أضرم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، النار بمسجد في بلدة بيت صفافا، جنوبي القدس الشرقية، قبل أن يتمكن السكان المحليون من إخمادها.

وخط المستوطنون شعارات باللغة العبرية على جدار قريب من المسجد بما يشير إلى أنها ضمن هجمات ما يسمى "تدفيع الثمن" التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه "تم استدعاء قوات الأمن إلى مسجد في بيت صفافا بمدينة القدس في أعقاب بلاغ عن حريق بغرفة في المبنى وتم العثور على كتابات على جدار قريب خارج المبنى".

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وأضافت: "شرع المحققون بجمع الأدلة والتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

وقال شهود عيان، لـ"العين الإخبارية"، إن السكان المحليين تداعوا إلى المسجد فور انتشار نبأ نشوب الحريق وأخمدوه قبل أن يأتي على باقي أجزاء المسجد.

وخط المستوطنون شعارات مؤيدة للمستوطنات على أحد الجدران في البلدة.

ونفذ مستوطنون إسرائيليون في السنوات الماضية عشرات الهجمات ضد ممتلكات فلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

ويطلق على هذه الهجمات اسم "تدفيع الثمن" ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن اعتقال المسؤولين عن هذه الهجمات.