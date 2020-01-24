بوتين يعين وزير الاقتصاد السابق مستشارا له

كشف مرسوم للكرملين، الجمعة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين وزير الاقتصاد السابق مكسيم أوريشكين مستشارا له بعد استقالة الحكومة.

وتولى مكسيم ريشيتنيكوف، وهو حاكم إقليمي سابق، عمره 40 عاما، منصب وزير الاقتصاد هذا الأسبوع خلفا لأوريشكين 37 عاما.

وعين بوتين أيضا فلاديمير مدينسكي في فريق مستشاريه والذي كان وزيرا للثقافة في الحكومة السابقة.

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وكلف الرئيس الروسي مؤخرا، ميخائيل ميشوستين بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لدميتري ميدفيديف.

ووافق ميخائيل ميشوستين الذي يتولى رئاسة هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، على تولي منصب رئيس الوزراء، بعدما رشحه الرئيس الروسي.

ووقع الرئيس الروسي مرسوم قبول استقالة حكومة دميتري ميدفيديف.

وقدّم ميدفيديف استقالة حكومته إلى الرئيس بوتين، وأوضح خلال لقائه الرئيس الروسي أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.