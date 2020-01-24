أبو فاعور: من حق اللبنانيين على الحكومة ان تظهر استقلالية جلية في موقفها

رأى الوزير السابق ​وائل أبو فاعور​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من حق ​الحكومة الجديدة​ ان تحظى بفرصة للعمل لكن من حق اللبنانيين عليها ان تظهر استقلالية جلية في موقفها وتمنع التوغل عليها من قبل ​التيار الوطني الحر​ الذي طالما مارس الاستبداد والجشع السياسيين في الحكومات السابقة تعطيلا ام تأليفاً ​​​​​".

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