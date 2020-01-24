وهاب: أطالب وزير الإتصالات بإتخاذ قرار فوري بتمديد مهلة الخط الخليوي لسنة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يطالب وزير الإتصالات بإتخاذ قرار فوري بتمديد مهلة الخط الخليوي لسنة بدل الشهر، لأن مهلة الشهر سرقة موصوفه وتشبيح من ​الدولة​ على الناس، وأتمنى على رئيس ​الحكومة​ دعم هذا الإقتراح". إضغط للمزيد

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