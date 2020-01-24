حسن مراد: إلى العمل في البقاع دُرّ لمزيد من المشاريع والمؤسسات

قال الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "أما وقد انتهت مهمة ​حكومة​ إلى العمل التي كنت فيها طيلة تسعة أشهر، إلا أن العمل لا ينتهي عندنا، وإلى العمل في ​البقاع​ دُرّ لمزيد من المشاريع والمؤسسات التي لم يشغلني عنها موقعي الوزاري، وقد استطعت خلال التسعين يوما الماضية أن أدرس مشروعا جديدا سأعلن عنه قريبا. ودائما نحو غد أفضل".

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