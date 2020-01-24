الرئيس عون أجرى مع بقرادونيان جولة افق تناولت مواضيع الساعة​​​​​​​

استقبل الرئيس ميشال عون الامين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع ​الساعة​ إضغط للمزيد

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