النشرة: العاصفة انحسرت في مناطق النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأن "العاصفة انحسرت في مناطق النبطية و​اقليم التفاح​ بعد ليلة طويلة شهدت تساقط ​الامطار​ الغزيرة وحتى الصباح وادت الرياح والعواصف الى تطاير ​اللوحات الاعلانية​ على طريق زفتا – ​دير الزهراني​ – حبوش – النبطية، وكونت الامطار المتساقطة سيولا جارفة للحصى والاتربة وشكلت مستنقعات على الطرقات، وكان ​الدفاع المدني​ اللبناني في النبطية في جهوزية تامة طوال الليل وحتى الان لمواجهة اية تداعيات للعاصفة".

ويسيطر طقس بارد وعاصف وماطر وهواء باردة ورياح هوجاء، كما ادت ​الأمطار​ المتساقطة طوال الليل وحتى الصباح الى رفع منسوب ​المياه​ في ​نهر الليطاني​ التي طافت على جانبيها ولامست جسر كفرصير، فيما تدفقت المياه من ​نبع الطاسة​ في اعالي اقليم التفاح وانسابت في مجرى ​نهر الزهراني​ الذي عرف جريانا للمياه في مجراه وعلى جانبيه في الاراضي الزراعية المحيطة وهو الذي يجف صيفا ويغزر شتاء، ولامس ​الضباب​ الكثيف في مرتفعات اقليم التفاح وحجب الرؤية على ​الطرقات الجبلية​.

ووجهت نداءات من ​قوى الامن الداخلي​ والدفاع المدني اللبناني للسائقين بقيادة سياراتهم بحذر تخوفا من الانزلاقات و​حوادث السير​، وافاد الدفاع المدني اللبناني ان كافة الطرقات مفتوحة.