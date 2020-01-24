توقيف مشتبه بهما بجرم سرقة خزنة تحتوي على مجوهرات ومبلغ من المال

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 12/1/2020 إدّعت: _ هـ. ح. (مواليد عام 1970، لبنانية)، لدى فصيلة القليلة في وحدة الدرك الإقليمي، بأن مجهولين سرقوا –بتاريخ سابق- محتويات خزنة تحتوي على مبلغ مالي وكميّة من ​الذهب​، من داخل منزل شقيقها ح. ح. المسافر خارج البلاد، وانها اكتشفت عملية السرقة لدى تفقّدها المنزل (أي بتاريخ الإدّعاء). نتيجةً للتحريات المكثّفة، تمكنت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما كل من: _ ح. ر. (مواليد عام 1994، فلسطيني) _ ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني) بتاريخ 13/1/2020، تمكنت إحدى دوريات المفرزة المذكورة من توقيف الأول في بلدة مجدلزون، فيما أوقف ع. ح. من قِبل دورية من ​شعبة المعلومات​".

وأوضحت انه "بالتحقيق معهما من قِبل الفصيلة، اعترفا بقيامهما بعملية السرقة بتاريخ 20/12/2019، وبأنهما باعا كمية المصاغ المسروق لأحد الصاغة في ​مدينة صور​، بعد أن أوهما الصائغ بأن المصاغ عائد لشقيقة الموقوف الثاني المدعوة د. ح. وانهما انفقا ثمنه، وقد أفاد الصائغ م. ز. بأنه اشترى منهما المصاغ بعد ان تحدّث هاتفياً إلى شقيقة الموقف الثاني وأكّدت له بأنها المالكة للذهب، كما انه تحدّث أيضاً إلى والدها ج. ح. وصرّح له بأن المصاغ عائد فعلاً لابنته، وأفاد الصائغ أيضاً بأن المصاغ لم يعد موجوداً لأنه عمل على صَهرِه. تُرك كل من: _ م. ز. _ ج. ح. _ د. ح. رهن التحقيق، فيما أودع الموقوفان: _ ح. ر. و _ ع. ح. ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".