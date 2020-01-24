الصايغ: إطلالة صهر العهد في دافوس محرجةٌ ومعيبةٌ

رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "محرجةٌ ومعيبةٌ شكلاً ومضموناً إطلالة صهر العهد الوزير السابق جبران باسيل خلال أهم منبر اقتصادي عالمي هو "​مؤتمر​ دافوس" الذي يتابعه الملايين عبر ​العالم​، فأن يذهب بطائرةٍ خاصة في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية الخانقة التي يتعرض لها ​لبنان​ فتلك مصيبة، أما تبريره بأن تكاليف الرحلة تولاها أحد أصدقائه فالمصيبة أعظم".

وتوجه إلى باسيل قائلا: "من المهم تذكيرك بأنك تتحدث أمام مسؤولين سياسيين واقتصاديين عالميين يؤمنون "بالحَوكمة" ويعتبرون جوابك بمثابة "قبول رشوة كبيرة" يحاسب عليها القانون في الدول المحترمة".