الصايغ: إطلالة صهر العهد في دافوس محرجةٌ ومعيبةٌ

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "محرجةٌ ومعيبةٌ شكلاً ومضموناً إطلالة صهر العهد الوزير السابق جبران باسيل خلال أهم منبر اقتصادي عالمي هو "مؤتمر دافوس" الذي يتابعه الملايين عبر العالم، فأن يذهب بطائرةٍ خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يتعرض لها لبنان فتلك مصيبة، أما تبريره بأن تكاليف الرحلة تولاها أحد أصدقائه فالمصيبة أعظم".
وتوجه إلى باسيل قائلا: "من المهم تذكيرك بأنك تتحدث أمام مسؤولين سياسيين واقتصاديين عالميين يؤمنون "بالحَوكمة" ويعتبرون جوابك بمثابة "قبول رشوة كبيرة" يحاسب عليها القانون في الدول المحترمة".
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