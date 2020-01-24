وزيرة العدل نفت وجود حساب لها على تويتر

أعلنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ أنها لا تملك حتى الآن حسابا على "​تويتر​" وبالتالي أي حساب ينشر تغريدات باسمها على تويتر ليس صادرا عنها ومزور.

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