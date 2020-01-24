وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشال ورئيسة المجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على أن يُحال النص إلى البرلمان الأوروبي في 29 من الشهر للمصادقة عليه.
ولفتت فون دير لايين، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "وقعنا شارل ميشال وأنا للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي".
بدوره قال ميشال "الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء". وأضاف بالفرنسية "أتطلع لكتابة هذه الصفحة معاً".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي وقعا اتفاق "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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