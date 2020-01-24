الخارجية الروسية: تهديد واشنطن بقتل خليفة سليماني غير مقبول

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "تهديدات المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإيرانية، ​براين هوك​، للقائد الجديد ل​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، غير مقبولة". وأوضحت زاخاروفا في ​مؤتمر​ صحفي لها أنه "مرة أخرى أقول، أنه بالنسبة لنا مثل هذه التصريحات غير مقبولة. بالنسبة لنا فهي بيانات خارج الحق وخارج القانون، التي لا يحق لممثلي الدول ذات السيادة الإدلاء بها".

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