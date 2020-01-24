الصدر يدعو إلى اغلاق كل القواعد العسكرية الأميركية في العراق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "غلق القواعد العسكرية، والشركات الأمنية، الأميركية المتواجدة في الأراضي العراقية".
ورأى في بيان انه على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين وسنبذل قصارى جهدنا لعدم التصعيد إلى حرب أخرى مع الأميركيين.
وأكد انه "سيتم التعامل مع الولايات المتحدة كدولة محتلة ومعادية إذا رفضت الخروج من العراق".
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