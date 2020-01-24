عبد اللهيان: ترامب والبغدادي ارهابيان خطيران سلبا الأمن من المنطقة والعالم

اعتبر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني في الشؤون الدولية ​حسين أمير عبداللهيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هو نفس ​ابو بكر البغدادي​ زعيم عصابة "داعش"، لا يختلف عنه الا في الظاهر، إنهما ارهابيان خطيران، سلبا ​الأمن​ من المنطقة و​العالم​". إضغط للمزيد

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