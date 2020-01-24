تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية روسية في عام 2020 ليوم واحد

أعلنت ثلاثة مصادر في صناعة ​الصواريخ​ و​الفضاء​ عن تأجيل إطلاق قمر صناعي ​عسكري​ روسي من طراز "مريديان إم" ليوم واحد لأسباب تقنية. وكان من المقرر إطلاق ​القمر​ الصناعي على ​صاروخ​ "سويوز 2.1 أ" من محطة بليسيتسك اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة "​سبوتنيك​"، "تم تأجيل الإطلاق إلى 25 كانون الثاني لأسباب فنية". هذا وتم إطلاق سبعة أقمار صناعية تابعة لشركة مريديان بين أعوام 2006 - 2014، ويعمل القمر الصناعي من هذا النوع في المدار لمدة سبع سنوات.

وأطلق القمر الصناعي الحديث "مريديان إم" إلى المدار في عام 2019، وصممت الأقمار الصناعية مريديان لتوفير ​الاتصالات​ بين ​السفن​ البحرية و​طائرة​ استطلاع في منطقة طريق البحر الشمالي مع المحطات الساحلية والبرية.