أعلنت ثلاثة مصادر في صناعة الصواريخ والفضاء عن تأجيل إطلاق قمر صناعي عسكري روسي من طراز "مريديان إم" ليوم واحد لأسباب تقنية. وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي على صاروخ "سويوز 2.1 أ" من محطة بليسيتسك اليوم الجمعة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم تأجيل الإطلاق إلى 25 كانون الثاني لأسباب فنية". هذا وتم إطلاق سبعة أقمار صناعية تابعة لشركة مريديان بين أعوام 2006 - 2014، ويعمل القمر الصناعي من هذا النوع في المدار لمدة سبع سنوات.
وأطلق القمر الصناعي الحديث "مريديان إم" إلى المدار في عام 2019، وصممت الأقمار الصناعية مريديان لتوفير الاتصالات بين السفن البحرية وطائرة استطلاع في منطقة طريق البحر الشمالي مع المحطات الساحلية والبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية روسية في عام 2020 ليوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.