الحكم على ليبي بالسجن 19 عاما في الولايات المتحدة لضلوعه في هجوم بنغازي

قضت محكمة أميركية بالسجن 19 وستة أشهر عاما على مصطفى الإمام، عمره 47 عاما قبضت عليه القوات الأميركية الخاصة في ليبيا وأُحضر إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، لضلوعه في الهجوم عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي، وقد دين بتهم الإرهاب وجرائم أخرى في حزيران 2019 بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، بالسجن 19 عاما وستة أشهر.
وقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم 11 أيلول 2011 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي ومبنى لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يجاورها.
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