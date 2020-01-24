الحكم على ليبي بالسجن 19 عاما في الولايات المتحدة لضلوعه في هجوم بنغازي

قضت ​محكمة أميركية​ ب​السجن​ 19 وستة أشهر عاما على مصطفى الإمام، عمره 47 عاما قبضت عليه ​القوات الأميركية​ الخاصة في ​ليبيا​ وأُحضر إلى ​الولايات المتحدة​ للمحاكمة، لضلوعه في الهجوم عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأميركي في ​بنغازي​، وقد دين بتهم ​الإرهاب​ وجرائم أخرى في حزيران 2019 بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، بالسجن 19 عاما وستة أشهر.

وقتل ​السفير الأميركي​ كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم 11 أيلول 2011 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي ومبنى لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يجاورها.