مسؤول صيني: رفع حالة الطوارىء الصحية بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة الصحة في بكين لي هاي تشاو، أنه تم رفع مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة في بكين إلى الأحمر بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.
وأزح انه "تم تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس كورونا، وشخص واحد في حالة خطيرة نسبيًا، وتم تقييم حالة المرضى الباقين على أنها مستقرة، وقد تحسنت حالتهم، وفي الوقت الحالي، تم الإعلان عن أقصى مستوى الاستجابة في بكين".
وبشكل عام يتم الإعلان عن أقصى مستوى في حالات الطوارئ استجابة للحالات الخطيرة المتعلقة بالصحة العامة، كما تستجيب الحكومة المحلية لها وفقًا لخطة مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمقر المركزي.
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