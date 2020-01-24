السفارة الأميركية في بغداد تدعو مواطنيها الى عدم الاقتراب من السفارة

دعت ​السفارة الأميركية​ في العراق مواطنيها الى عدم الاقتراب من السفارة في ​بغداد​. يذكر أن تظاهرة مليونية إنطلقت صباحا في بغداد رفضاً للوجود الأميركي في العراق، وتشارك فيها مختلف القوى والتيارات السياسية العراقية. ورفع المتظاهرون العلم العراقي في ساحة التحرير، مرددين شعارات موحدة رفضا للوجود الأميركي.

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