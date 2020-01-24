رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يوقعان اتفاق بريكست

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بروكسل: وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع توقيع كل من أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رسميا على الاتفاق، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير للمصادقة عليه.
والخميس القادم سيوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير.
وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين "وقعنا شارل ميشال وأنا للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي".
بدوره غرد ميشال قائلا "الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء". وأضاف بالفرنسية "أتطلع لكتابة هذه الصفحة سويا".
وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الاجراءات.
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