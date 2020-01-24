شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 14 شائعة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 14 شائعة انتشرت خلال أسبوع.

وتضمنت الشائعات استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى لتغطية الاستهلاك المحلى، ووقف بعض شركات التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة وانخفاض شديد فى منسوب مياه النيل ما يهدد الزراعة المصرية، وتطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة على الصفين الأول والثانى الثانوى لعام 2019/2020.

وعجز شديد بعقار "الأنسولين" فى الصيدليات والمستشفيات الحكومية وحرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية وبيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء وتخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالى وتهجير أهالى مدينتى "قوص ونقادة" بقنا لإنشاء محور مرورى دون تعويضهم وتوزيع أراض بالمجان فى محافظة الوادى الجديد، وإجبار الأهالى بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط ودمج كتابى التربية الدينية الإسلامية والمسيحية فى كتاب واحد، وأزمة وقود فى مدينة "العريش" بشمال سيناء، وارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40%.