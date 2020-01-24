شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإحلال وتجديد كبارى وتغطية ترع ومصارف فى 13 اقتراح برغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الأربعاء القادم، لمناقشة عدد 13 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وموجها للحكومة، تتعلق بإحلال وتجديد كبارى وتغطية ترع ومصارف، وإحلال وتجديد شبكات صرف صحى.

1 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد كوبري سفلاق على ترعة الأحايوة- محافظة سوهاج.

2 – الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن تغطية الترعة الموجودة بمدخل قرية كوم عمران- مركز قنا محافظة قنا.

3- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن استكمال تغطية مصرف شبرا صورة بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.

4 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن تغطية مصرف الفقهاء صفط المار داخل مركز ومدينة أولاد صقر – محافظة الشرقية.

5 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن:

• تغطية مصارف أنشاص بطول (300م)، صفت بطول (1) كم، هلا بطول (4كم)، وكوم الأشراف بطول (1كم)، والمصرف بجوار المدرسة الثانوية بالنخاس بمسافة (500م).

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• تغطية ترع (العرب بطول (1كم)، بني غافر، شلقبان الزهراء، بنايوس بطول (2كم)، الترعة أمام قرية الإصلاح بمسافة (50م) مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

6 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الهادى سليم، بشأن إنشاء مكتب زراعة (إدارة زراعية) بالوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

7 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب المعتز بالله النجار، بشأن تخصيص مخلفات ترعة الخندق التي تم ردمها والتي تبلغ مساحتها (22) فداناً لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة.

8 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الكائنة في نطاق عزبتي (10، الدكتور) بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى- محافظة البحيرة.

9 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن إنشاء كوبري (مشاية) بطول (4م) غرب البحر اليوسفي أمام قرية فيدمين – مركز الفشن – محافظة بني سويف.

10 -الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، بشأن تغطية مسافة (100م/ط) بالمواسير من ترعة الساحل أمام الكتلة السكنية بقريتي (أبو عدوى- أم الرزق)- مركز كفر سعد - محافظة دمياط.

12 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن تطهير منطقة المثلث الحي ببحيرة المنزلة – محافظة الدقهلية.

13 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة كوبري الطيبة على ترعة منشأة الذهب مجلس قروي شوشة بمركز سمالوط – محافظة المنيا.