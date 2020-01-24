شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم ملتقى لتوظيف 300 شاب فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة أسوان، ملتقى توظيفى، لتشغيل الشباب، والتى تنظمها أمانة شئون الصناعة والتجارة الحزب بالمحافظة، وبالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة الكبرى، بدعم التجارة والصناعة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث قال النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب بالمحافظة، أن الفاعليات باليوم الأول تضمنت استقبال طلبات المتقدمين للوظائف المتاحة بخمسة مطاعم لاحد الشركات الخاصة.

وتابع أمين حزب مستقبل وطن فى أسوان: تم عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين، وتطبيق شروط الوظائف المعلن عنها من خلال الجهتين، وتوجيه التعليمات باستكمال الأوراق، لاستيفاء التعيينات للمتقدمين، لمن سيقع عليهم الاختيار.

Advertisements

وقال الباحث محمد طه العيسوى، أمين مساعد الصناعة والتجارة بالحزب بالمحافظة، أن أمانة شئون الصناعة والتجارة تهدف إلى توفير ما يخدم عملية التجارة والصناعة بالمحافظة، من خلال التشبيك مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام، وهى كذلك تحاول من خلال هذا الإطار التعاونى إلى اقتناص الفرص التوظيفية اللائقة لشباب وأهالى محافظة أسوان.

وأوضح أن التعاون المشترك مع إحدى الشركات الخاصة، هو آلية فعالة فى هذا الإطار، حيث سيتم توفير فرص عمل لما يقرب من 300 شخص من أبناء أسوان من بين الوظائف السابق الإعلان عنها برواتب مجزية وشروط متاحه للعامة ومميزات عالية يعد اهمها توفير سكن ملائم للعاملين، وتأمين اجتماعي من اليوم الأول للوظيفة، وتأمين صحي خاص بمستشفيات ومؤسسات صحية عالية الجودة، وأنواع أخرى من التأمينات والضمانات، وإمكانية فرص للترقي وزيادات سنوية متاحة للجميع، وتم الاتفاق على التعاون بين الحزب والشركة سيكون مستمر لتوفير الفرص الوظيفية للشباب المستحق والمنطبق عليه الشروط على المدي البعيد بتسهيلات كبيرة وذلك تحت إشراف حسام الأنصارى أمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن فى أسوان.



