اليابان تعزز تدابير مكافحة كورونا ولا داعي للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعزز تدابير مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف آبي: "لا يجب على الشعب القلق من الفيروس، لكن ينبغي اتخاذ تدابير احترازية طبيعية مع المصابين بالبرد"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع انتشار المرض داخل اليابان وحماية اليابانيين في الخارج.

وأعلنت الحكومة اليابانية ، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

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وكانت اليابان قد أكدت تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي لمواطن صيني يعيش في مقاطعة كانجاوا قرب طوكيو، وذلك بعد عودته من زيارة ووهان مطلع الشهر الجاري.

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفي هونج كونج وماكاو.

ورغم تفشي الإصابات، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.