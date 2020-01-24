أمريكا تعلن فرض عقوبات على شركات تتعامل مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على شركات تقوم بأعمال تجارية مع إيران، وذلك في إطار مواصلة سياسة ممارسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية.

وقال بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس: "ممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني سوف تتواصل حتى يغير سلوكه. اليوم فرضنا عقوبات على كيانات مقرها الصين وهونج كونج والإمارات لأنها تعمل في قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. إذا قام أحد بتسهيل أنشطة هذا النظام، سوف يتم فرض عقوبات عليه".

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وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018.

يشار إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة جوية بطائرات مسيرة في العراق في الثالث من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران بعد مرور خمسة أيام بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق دون سقوط خسائر بشرية ولكن حدثت اضرار مادية.