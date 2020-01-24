ميركل تلتقي ممثلين عن أوساط اقتصادية في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول- (د ب أ):

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم الجمعة ممثلين عن أوساط اقتصادية في تركيا في مستهل زيارتها لمدينة إسطنبول.

وتولى تنظيم اللقاء غرفة التجارة والصناعة الألمانية-التركية، التي تنتمي إليها شركات من البلدين.

ويمر الاقتصاد التركي حاليا بفترة صعبة، وتأمل الحكومة التركية في جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية. وبحسب بيانات رسمية، يوجد في تركيا نحو 7400 شركة يدخل فيها رأس مال ألماني.

وقال رئيس الغرفة، تيلو بال، إن ألمانيا تعتبر، علاوة على ذلك، أهم سوق تصدير للشركات التركية، موضحا أن العلاقات بين الشركات الألمانية والتركية وثيقة للغاية في قطاعي صناعة السيارات والآلات.

وفي المقابل، أشار بال إلى أن مستثمرين جدد، خاصة من الشركات المتوسطة، يتحفظون حاليا إزاء الانخراط في نشاط في تركيا، موضحا أنهم يراقبون الآن كيف ستتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

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يُذكر أن مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات أرجأت في نهاية عام 2019 قرارها بشأن تأسيس مصنع كبير في غرب تركيا، وذلك على خلفية العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا.

وربما يتم التطرق لهذا الأمر خلال زيارة ميركل لإسطنبول.

وقال بال قبل زيارة ميركل إن عقد اجتماعات على مستوى سياسي رفيع "إشارة مهمة تعزز الثقة في تركيا كمركز للاستثمارات"، مضيفا أن الأوساط الاقتصادية التركية تأمل أيضا في تحسن ملحوظ للعلاقات.

وكتب رئيس اتحاد الشركات التركي "توسياد"، سايمون كاسلوفسكي، أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نأمل أن تكون زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتركيا نقطة تحول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والعلاقات بالاتحاد الأوروبي".

وعقب اللقاء مع الأوساط الاقتصادية، تعتزم ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح الحرم الجديد للجامعة التركية-الألمانية في إسطنبول. وتجري ميركل بعد ذلك محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدني، يعقبها محادثات مع أردوغان.